عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
ما واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله؟
حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نور النبوي لـ حسين فهمي: بشكرك على شرف صداقتك..بحبك جدًا

يارا أمين

شارك الفنان نور النبوي صورة مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تجمعه بالفنان القدير حسين فهمي، معبرًا عن اعتزازه بصداقته.

وعلق النبوي على الصورة قائلاً: “بشكرك على شرف صداقتك، العظماء معروفين وحضرتك أولهم، بحبك جدًا”.

فيلم كان ياما كان

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان نور النبوي انطلاق تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم كان ياما كان اليوم من مدينة الأقصر و يتعاون خلاله مع الفنانة ياسمينا العبد ، و من تأليف أياد صالح و اخراج احمد عماد.

نشر الفنان نور النبوي مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم كان ياما كان عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام: كتب بسم الله بدأنا تصوير فيلم كان ياما كان في أحلي مدن العالم الأقصر ، فيلم يستعمل من القلب و يارب يوصل للقلب،  متشرف بالشغل مع كل ممثلين العمل و يارب الفيلم يعجبكم ، كان ياما كان ، إنتاج أحمد بدوي تأليف أياد صالح و اخراج أحمد عماد.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

المتهمين

تفاصيل تجديد حبس فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا بملابس فاضحة

أرشيفية

تفاصيل واقعة تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

الزيارة

النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي والنيابي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

