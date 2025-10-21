نور النبوي لـ حسين فهمي: بشكرك على شرف صداقتك..بحبك جدًا

شارك الفنان نور النبوي صورة مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تجمعه بالفنان القدير حسين فهمي، معبرًا عن اعتزازه بصداقته.

وعلق النبوي على الصورة قائلاً: “بشكرك على شرف صداقتك، العظماء معروفين وحضرتك أولهم، بحبك جدًا”.

فيلم كان ياما كان

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان نور النبوي انطلاق تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم كان ياما كان اليوم من مدينة الأقصر و يتعاون خلاله مع الفنانة ياسمينا العبد ، و من تأليف أياد صالح و اخراج احمد عماد.

نشر الفنان نور النبوي مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم كان ياما كان عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام: كتب بسم الله بدأنا تصوير فيلم كان ياما كان في أحلي مدن العالم الأقصر ، فيلم يستعمل من القلب و يارب يوصل للقلب، متشرف بالشغل مع كل ممثلين العمل و يارب الفيلم يعجبكم ، كان ياما كان ، إنتاج أحمد بدوي تأليف أياد صالح و اخراج أحمد عماد.