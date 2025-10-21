انتعاش حركة السياحة .. إقبال الأجانب على زيارة دير سانت كاترين | صور

شهد دير سانت كاترين إقبال كبير من السياح من مختلف الجنسيات على زيارة معالمه والاستمتاع بأجواء روحانيه مباركة على أرض التجلي.

رصدت كاميرا موقع " صدى البلد" الاخباري بالصور إقبال السياح من مختلف الجنسيات لزيارة معالم دير سانت كاترين والاستمتاع برحلة صعود قمة جبل موشي والنزول لزيارة معالم الدير.

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن الدير يشهد إقبال من السياح من مختلف الجنسيات لزيارة معالمه مشيرا الي انه عقب النزول من رحلة جبل موسي يحضر السياح للدير لزيارة معالم الكنيسة ومتحف الأيقونات الذهبية ومكتبة الدير وشجرة العليقة المباركة واضاف الجبالي ان السياح يستمتعون بأجواء روحانيه داخل الدير و و يلتقطون الصور التذكارية.

وأكد احمد ابو عقرب المرشد السياحي ان جميع السياح القادمين لجنوب سيناء حريصين علي زيارة الدير كاثر عالمي ورمز التسامح و التعايش مشيرا الي بعد تطوير سانت كاترين بمشروع التجلي الاعظم أصبح إقبال السياح أكثر على مدينة سانت كاترين.

وتعتبر مدينة سانت كاترين مدينة تراث عالمي طبقا لتصنيف منظمة اليونسكو ومن المزارات السياحية ذات الشهرة العالمية ويقبل عليها السياح من مختلف الجنسيات. .



