قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز وفاركو بالدوري

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره فاركو، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يعود الفريق السماوي إلى أجواء المسابقة المحلية بعد فترة غياب طويلة بسبب مشاركاته في البطولات الأفريقية والاستحقاقات الدولية التي تسببت في تأجيل عدد من مبارياته.

وتقام المباراة في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء يسعى خلاله بيراميدز إلى تحقيق انتصار يعيد إليه الاتزان بعد توقف طويل، ويساعده على التقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” المواجهة حصريًا، عبر قناة ON Time Sports 1، ويعلق على اللقاء المعلق مؤمن حسن، حيث تواصل الشبكة تغطيتها الكاملة لمنافسات الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

أهداف بيراميدز وفاركو من اللقاء

يدخل بيراميدز المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز والعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، خصوصًا بعد التراجع المؤقت في جدول الترتيب نتيجة ضغط المباريات الأفريقية وتأجيل بعض اللقاءات المحلية.

ويأمل الجهاز الفني في أن تكون مواجهة اليوم بداية جديدة نحو تحسين المسار واستعادة الأداء الهجومي المميز الذي يميز الفريق.

أما فريق فاركو، فيدخل اللقاء بشعار "لا بديل عن النقاط"، إذ يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل لتصحيح مساره بعد سلسلة من النتائج المتعثرة منذ بداية الموسم، أدت إلى تواجده في مؤخرة الترتيب. 

ويأمل المدرب في أن يظهر اللاعبون بروح قتالية عالية للابتعاد عن مناطق الخطر مبكرًا.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل بيراميدز المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 7 مباريات فقط، بينما يقبع فاركو في المركز العشرين والأخير برصيد 6 نقاط حصدها من 11 مباراة، ما يجعل المواجهة تحمل أهمية مضاعفة لكل فريق، فبيراميدز يبحث عن العودة بقوة، وفاركو يقاتل من أجل البقاء.

نادي بيراميدز بيراميدز فاركو الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاد عصر جديد من التفاعل بين الحضارة والتكنولوجيا

الدكتور إيهاب رمزي

برلمانى يطالب الحكومة باستثمار زخم افتتاح المتحف الكبير للترويج للسياحة المصرية عالميا

المهندس ياسر الحفناوي

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": القمة المصرية الأوروبية خطوة تاريخية لترسيخ الشراكة بين القاهرة وبروكسل

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد