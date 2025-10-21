بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز وفاركو بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره فاركو، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يعود الفريق السماوي إلى أجواء المسابقة المحلية بعد فترة غياب طويلة بسبب مشاركاته في البطولات الأفريقية والاستحقاقات الدولية التي تسببت في تأجيل عدد من مبارياته.

وتقام المباراة في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء يسعى خلاله بيراميدز إلى تحقيق انتصار يعيد إليه الاتزان بعد توقف طويل، ويساعده على التقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” المواجهة حصريًا، عبر قناة ON Time Sports 1، ويعلق على اللقاء المعلق مؤمن حسن، حيث تواصل الشبكة تغطيتها الكاملة لمنافسات الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

أهداف بيراميدز وفاركو من اللقاء

يدخل بيراميدز المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز والعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، خصوصًا بعد التراجع المؤقت في جدول الترتيب نتيجة ضغط المباريات الأفريقية وتأجيل بعض اللقاءات المحلية.

ويأمل الجهاز الفني في أن تكون مواجهة اليوم بداية جديدة نحو تحسين المسار واستعادة الأداء الهجومي المميز الذي يميز الفريق.

أما فريق فاركو، فيدخل اللقاء بشعار "لا بديل عن النقاط"، إذ يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل لتصحيح مساره بعد سلسلة من النتائج المتعثرة منذ بداية الموسم، أدت إلى تواجده في مؤخرة الترتيب.

ويأمل المدرب في أن يظهر اللاعبون بروح قتالية عالية للابتعاد عن مناطق الخطر مبكرًا.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل بيراميدز المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 7 مباريات فقط، بينما يقبع فاركو في المركز العشرين والأخير برصيد 6 نقاط حصدها من 11 مباراة، ما يجعل المواجهة تحمل أهمية مضاعفة لكل فريق، فبيراميدز يبحث عن العودة بقوة، وفاركو يقاتل من أجل البقاء.