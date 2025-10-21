قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نوتنجهام فورست يعلن تعيين شون دايتش مدربا للفريق خلفا لـ بوستيكوجلو

شون دايتش
شون دايتش
إسراء أشرف

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي بشكل رسمي تعيين المدرب المخضرم شون دايتش مديرًا فنيًا للفريق حتى صيف 2027، ليصبح ثالث مدرب يقود الفريق خلال موسم واحد، بعد فترات قصيرة لكل من نونو إسبيريتو سانتو وأنجي بوستيكوجلو.

القرار جاء من مالك النادي، إيفانجيلوس ماريناكيس، بعد ساعات قليلة من خسارة الفريق أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب "سيتي جراوند"، حيث أقال بوستيكوجلو بعد 19 دقيقة فقط من نهاية اللقاء، في واحدة من أسرع الإقالات في الموسم.

وكان بوستيكوجلو قد فشل في تحقيق أي فوز خلال 8 مباريات منذ توليه المهمة في سبتمبر، وهو ما زاد من حدة الضغط على الإدارة، خاصة بعد إقالة نونو إسبيريتو سانتو في بداية الموسم بعد ثلاث مباريات فقط، لتدخل إدارة فورست في دوامة من التغييرات بحثًا عن الاستقرار.

شون دايتش، الذي سبق له اللعب في أكاديمية نوتنجهام فورست، سيقود الفريق في مباراته الأوروبية المقبلة أمام بورتو.

وينضم إلى طاقمه الفني كل من إيان ووان وستيف ستون، نجما الفريق السابقان، واللذان يملكان خبرة واسعة كلاعبين في صفوف النادي.

ويُعد دايتش أحد المدربين أصحاب البصمة في الدوري الإنجليزي، حيث خاض أكثر من 330 مباراة في البريميرليج، واشتهر بأسلوبه الدفاعي المنظم وصلابته التكتيكية، وأبرز محطاته كانت مع بيرنلي، الذي صعد به للدوري الممتاز مرتين، وتأهل به إلى الدوري الأوروبي موسم 2017-2018، كما أنقذ إيفرتون من الهبوط في 2023.

شون دايتش نوتنجهام فورست أنجي بوستيكوجلو

