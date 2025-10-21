محمد يوسف: الناخب أصبح أكثر وعيًا.. والسياسي الحقيقي له تأثير في الشارع

أكد الكاتب الصحفي محمد يوسف أن المنافسة داخل الدوائر الانتخابية ستكون قوية، لا سيما مع وجود مرشحين لهم حضور وتأثير فعلي في الشارع، مشددًا على أن المواطن أصبح أكثر قدرة على التمييز بين من يقدم وعودًا حقيقية وبين من يعتمد فقط على الشعارات.

السياسي ليس مجرد خطاب

وأضاف خلال صباح الخير يا مصر أن العمل السياسي الحقيقي لا يُقاس بالخطابات فقط، بل بالتواصل المستمر مع الناس، وتقديم حلول ملموسة لمشاكلهم.

وقال: "السياسي مش بس اللي بيقول كلام حلو، لكن اللي بيكون موجود وسط الناس وبيشتغل علشانهم فعلاً."

وعي الشارع يصنع الفرق

واختتم يوسف تصريحه بالتأكيد على أهمية وعي المواطن في تشكيل برلمان قوي، معتبرًا أن المرحلة القادمة تتطلب مرشحين على قدر من الكفاءة والتواصل الحقيقي مع الجمهور، لأن الشارع هو من يصنع الفارق في النهاية.