لخدمة 5 ملايين مواطن.. إزالة جميع العقبات أمام مشروع مستشفى الأورام بمنوف

تابع وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف، في محافظة المنوفية أعمال مشروع انشاء مستشفى الأورام المتكامل بمنوف لخدمة مرضى الأورام وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ( العلاج الكيماوي، الإشعاعي) لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن.

ورافق رئيس مركز ومدينة منوف خلال الزيارة، مندوبي الشركه المنفذة للمشروع والتابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات .

جدير بالذكر أن المستشفى ستضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 سرير، ويضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووي ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة ).

وكلف رئيس المركز والمدينة مدير الإدارة الطبية بمنوف بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لانهائه وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن المشروع سيكون بمثابة صرح طبي ضخم وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة و سيساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم

ياتي ذلك في ضوء النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030.