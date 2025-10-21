شراكة جديدة لتوفير سكن مستدام للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، لتعزيز التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بقيمة 500 مليون جنيه.

جاء التوقيع بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.

شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

يهدف البروتوكول إلى توفير حلول مالية ميسرة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي ساهمت في زيادة جهات التمويل من 4 بنوك فقط إلى 31 جهة تشمل 23 بنكًا و8 شركات تمويل.

وأكدت مي عبد الحميد أن هذا التعاون يعزز الشراكة مع القطاع المصرفي لتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن ملائم بشروط ميسرة.

من جانبه، أوضح محمد عباس فايد أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لتقديم خدمات مرنة وسهلة لتلبية احتياجات مختلف شرائح الدخل.

يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.