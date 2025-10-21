كريم مغاوري: خرجت من العناية المركزة.. وحالتي الصحية أفضل

طمأن الفنان كريم مغاوري جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد، قال مغاوري:

"الحمد لله، خرجت من العناية المركزة وأنا حالياً في غرفة داخل المستشفى، وحالتي الصحية أفضل بشكل كبير."



و أضاف "من المقرر أن أستكمل التحاليل والفحوصات الطبية يوم الخميس المقبل، وإن شاء الله كل حاجة تطلع كويسة. بشكر كل الجمهور اللي سأل واهتم، محبتكم ودعواتكم فرقت معايا كتير."

وتلقى كريم مغاوري خلال الأيام الماضية سيلاً من رسائل الدعم والدعوات من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه ومساندته حتى تحسنت حالته الصحية.