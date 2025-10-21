محمد الجارحي: ملف كرة القدم بالأهلي أولوية قصوى

أعرب محمد الجارحي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن عن سعادته الكبيرة بثقة رئيس النادي وأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن الانضمام لقائمة الخطيب شرف ومسؤولية كبيرة تتطلب بذل المزيد من الجهد في الدورة المقبلة.

وقال الجارحي إن السنوات الثماني الماضية شهدت بناء جسور قوية من الثقة بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، موضحًا أن كل ما تم التعهد به تم تنفيذه بالفعل، وأن المجلس يسعى لمواصلة نفس النهج خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن ملف تطوير الفروع كان على رأس الأولويات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ما تحقق في فرع مطروح ومصيف مارينا وتطوير الشاطئ والفندق، مع استمرار الجهود لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والتوسع في إنشاء فروع جديدة بمختلف المحافظات.

وأوضح أن ملف كرة القدم سيظل أولوية قصوى، لأن جمهور الأهلي لا يقبل بغير الصدارة، موضحًا أن الإدارة تعمل على التعاقد مع أفضل العناصر سواء من اللاعبين أو المدربين للحفاظ على ريادة النادي محليًا وقاريًا.

وأشار إلى أن المجلس الحالي رفع سقف الطموحات في كل الألعاب، بعد تحقيق فرق اليد سبع بطولات في الموسم الماضي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والصالات الرياضية.

وقال أن الأهلي كيان مجتمعي متكامل وليس مجرد نادٍ رياضي، مستشهدًا باختياره أمينًا عامًا لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية التي ترفع شعار «الأهلي للجميع»، وتعمل على تقديم خدماتها في مختلف ربوع مصر.

واختتم الجارحي تصريحاته بالتأكيد على أن يوم 31 أكتوبر سيكون يومًا احتفاليًا في الأهلي، داعيًا الأعضاء إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، لاختيار مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود النادي لأربع سنوات قادمة، مشددًا على أن ملف الاستاد وعودة الجماهير على رأس أولويات المرحلة المقبلة.