كوشنر: نعمل على التأكد من استكمال المرحلة الثانية لاتفاق غزة
زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

محمد الجارحي: ملف كرة القدم بالأهلي أولوية قصوى

عبدالحكيم أبو علم

أعرب محمد الجارحي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن عن سعادته الكبيرة بثقة رئيس النادي وأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن الانضمام لقائمة الخطيب شرف ومسؤولية كبيرة تتطلب بذل المزيد من الجهد في الدورة المقبلة.

وقال الجارحي إن السنوات الثماني الماضية شهدت بناء جسور قوية من الثقة بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، موضحًا أن كل ما تم التعهد به تم تنفيذه بالفعل، وأن المجلس يسعى لمواصلة نفس النهج خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن ملف تطوير الفروع كان على رأس الأولويات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ما تحقق في فرع مطروح ومصيف مارينا وتطوير الشاطئ والفندق، مع استمرار الجهود لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والتوسع في إنشاء فروع جديدة بمختلف المحافظات.

وأوضح أن ملف كرة القدم سيظل أولوية قصوى، لأن جمهور الأهلي لا يقبل بغير الصدارة، موضحًا أن الإدارة تعمل على التعاقد مع أفضل العناصر سواء من اللاعبين أو المدربين للحفاظ على ريادة النادي محليًا وقاريًا.

وأشار إلى أن المجلس الحالي رفع سقف الطموحات في كل الألعاب، بعد تحقيق فرق اليد سبع بطولات في الموسم الماضي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والصالات الرياضية.

وقال أن الأهلي كيان مجتمعي متكامل وليس مجرد نادٍ رياضي، مستشهدًا باختياره أمينًا عامًا لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية التي ترفع شعار «الأهلي للجميع»، وتعمل على تقديم خدماتها في مختلف ربوع مصر.

واختتم الجارحي تصريحاته بالتأكيد على أن يوم 31 أكتوبر سيكون يومًا احتفاليًا في الأهلي، داعيًا الأعضاء إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، لاختيار مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود النادي لأربع سنوات قادمة، مشددًا على أن ملف الاستاد وعودة الجماهير على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

النادي الأهلي الأهلي محمد الجارحي كرة القدم بطولة الدوري

