محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعا لبحث تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس المحافظين

عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم، ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث وجّه بالتوسع في أسواق اليوم الواحد، وطرح السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدات المحلية؛ للحد من ارتفاع الأسعار و التخفيف عن كاهل المواطنين. وتكثيف حملات المرور والرقابة على المخابز؛ للتأكد من جودة إنتاج الخبز والالتزام بالوزن المقرر للرغيف.

كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب، و شدّد المحافظ على التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.