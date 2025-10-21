وزير الخارجية يكشف عن موقف جمعه مع الرئيس الراحل السادات خلال زيارته لأسيوط

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه لا أنسى أنه سلمت على شهيد الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام خلال زيارة لأسيوط، ولم تكن الزيارة ايجابية لأنه كان هناك بوادر تحريض وفتنة وكان موجود لوأد هذه الفتنة

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "دبلوكاست"، أنه لا أنسى أحداث 81 بعد إغتيال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات كان هناك محاولة للإستيلاء على الحكم في أسيوط، واحتلت الجماعات الإرهابية بعد المحافظات، وكان هناك حظر للتجوال، ولم أنسى دماء الشهداء من جنود الأمن المركزي الذين استشهدوا غدر ننتيجة هذا التيار الظلامي، ولكن بففضل جهوج القوات الملحة تم القضاء على تلك الجماعات.

وتابع وزير الخارجية، لم أنسى أنه كنت الأول على أسيوط ومحافظات الصعيد في مرحلة الثانوية العامة، وفرحة والدي ووالدتي بالنجاح.