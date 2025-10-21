أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن إدارة النادي حرصت على توفير كافة سبل الراحة والتيسير لأعضاء الجمعية العمومية خلال انعقادها اليوم، مشددًا على أن الاجتماع جاء في إطار قانوني بحت.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك : "منحنا كل سبل الراحة للأعضاء في الجمعية العمومية اليوم، وحرصنا على أن تسير الأمور بأفضل صورة ممكنة، احترامًا وتقديرًا لجماهير وأعضاء النادي".

وأوضح المدير التنفيذي أن الجمعية العمومية التي عُقدت اليوم جاءت لتوفيق أوضاع النادي وفقًا لقانون الرياضة الجديد، وليس لأي أغراض أخرى كما يُشاع أو يُثار في بعض الأوساط.

وأضاف: "نحن مستعدون للجلوس مع الجميع، وفتح باب الحوار مع كل الأطراف، بشرط أن يكون ذلك في إطار من الاحترام المتبادل وتغليب مصلحة الزمالك فوق كل اعتبار".