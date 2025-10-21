تعرف على الخطط الاستثمارية للوحدتين المحليتين بكفر البطيخ وعزبة البرج



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا آخر اليوم، ناقش خلاله محاور الخطط الاستثمارية للوحدتين المحليتين بكفر البطيخ وعزبة البرج ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق و الأستاذ كريم جلال نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.

وناقش " محافظ دمياط " الجداول الزمنية لتنفيذ أعمال العام المالى الحالى بالوحدتين المحليتين وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، بقطاعات النظافة و الانارة و الطرق ومختلف الخدمات ، حيث أكد على أهمية إعداد خطط للرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق والوحدات المحلية كما بحث المقترحات الخاصة بالخطة المستقبلية لدراسة إمكانية ادراجها بخطة العام المالى المقبل وفقًا للأولويات

وعلى هذا الصعيد،، أشار " محافظ دمياط " أنه يتم خلال هذه الاجتماعات الوقوف على الاحتياجات الخاصة بالوحدات المحلية، لتحقيق التكاتف والتكامل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ودعم الرؤى التنموية.