تشكيل ريال مدريد ويوفنتوس المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد قمة أوروبية مثيرة مساء اليوم الأربعاء، حين يستضيف ريال مدريد نظيره يوفنتوس في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، في أمسية ينتظرها عشاق الكرة العالمية بشغف كبير.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بصفته حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (15 لقبًا)، فيما يسعى يوفنتوس إلى كسر عقدة المواجهات الأخيرة أمام “الملكي” واستعادة بريقه القاري.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كوراتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي، ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

الوسط: تشواميني، كامافينجا.

الوسط الهجومي: ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور

الهجوم: كيليان مبابي.

وتحمل مواجهة اليوم نكهة خاصة، إذ تعيد إلى الأذهان سلسلة من اللقاءات الكلاسيكية بين الفريقين، أبرزها نهائي 1998 الذي فاز فيه ريال مدريد بهدف بريدراج مياتوفيتش ليظفر بلقبه الأوروبي الأول منذ 1966، ونهائي 2017 الذي حسمه الفريق الإسباني بنتيجة 4-1 بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو، ليحقق لقبه الثاني عشر في المسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض يوفنتوس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي – روجاني – كيلي – كالولو.

الوسط: ماكيني- لوكاتيلي – كامبياسو – كونسيكاو.

الهجوم: يلدز – ديفيد.

أما آخر زيارة للفريق الإيطالي إلى “البرنابيو” فكانت عام 2018، حين خرج من البطولة بطريقة مثيرة للجدل بعد احتساب ركلة جزاء لريال في الوقت بدل الضائع، سجلها رونالدو ليقود فريقه إلى نصف النهائي رغم خسارة المباراة 1-3.