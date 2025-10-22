قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ريال مدريد ويوفنتوس المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
القسم الرياضي

يشهد ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد قمة أوروبية مثيرة مساء اليوم الأربعاء، حين يستضيف ريال مدريد نظيره يوفنتوس في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، في أمسية ينتظرها عشاق الكرة العالمية بشغف كبير.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بصفته حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (15 لقبًا)، فيما يسعى يوفنتوس إلى كسر عقدة المواجهات الأخيرة أمام “الملكي” واستعادة بريقه القاري.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: تيبو كوراتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي، ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

الوسط: تشواميني، كامافينجا.

الوسط الهجومي: ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور

الهجوم: كيليان مبابي.

وتحمل مواجهة اليوم نكهة خاصة، إذ تعيد إلى الأذهان سلسلة من اللقاءات الكلاسيكية بين الفريقين، أبرزها نهائي 1998 الذي فاز فيه ريال مدريد بهدف بريدراج مياتوفيتش ليظفر بلقبه الأوروبي الأول منذ 1966، ونهائي 2017 الذي حسمه الفريق الإسباني بنتيجة 4-1 بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو، ليحقق لقبه الثاني عشر في المسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض يوفنتوس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي – روجاني – كيلي – كالولو.

الوسط: ماكيني- لوكاتيلي – كامبياسو – كونسيكاو.

الهجوم: يلدز – ديفيد.

أما آخر زيارة للفريق الإيطالي إلى “البرنابيو” فكانت عام 2018، حين خرج من البطولة بطريقة مثيرة للجدل بعد احتساب ركلة جزاء لريال في الوقت بدل الضائع، سجلها رونالدو ليقود فريقه إلى نصف النهائي رغم خسارة المباراة 1-3.

يوفنتوس ريال مدريد فريق ريال مدريد ريال مدريد ويوفنتوس دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك

وصول طاقم التحكيم إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك وديكيداها

ريال مدريد

ريال مدريد ضد يوفنتوس.. التشكيل المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

فرج عامر

فرج عامر يتفقد نادي سموحة ويستمع للأعضاء

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد