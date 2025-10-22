قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
أكرم توفيق يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

أكرم توفيق
أكرم توفيق
باسنتي ناجي

شارك اللاعب أكرم توفيق لاعب الدوري القطري صورة جديدة له من أحدث ظهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرم خلال خاصية الأستوري.

وظهر أكرم توفيق في الصورة بإطلالة شتوية من داخل المصعد الكهربائي.

إليكم الصورة:

وكان قد حصل نجم النادي الأهلي المصري السابق أكرم توفيق على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقا الشمال والغرافة فى اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات بطولة الدورى القطرى. 

وقاد لاعب خط الوسط المصري أكرم توفيق فريقه الشمال القطري لخطف تعادل صعب أمام نظيره فريق الغرافة سلبيًا خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري القطري لموسم 2025-2026.

وشارك أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق وفريق الشمال في المباراة كاملة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وظهر أكرم توفيق نجم النادي الأهلي السابق والشمال القطري بمستوى مميز وساهم في الحفاظ على صلابة وسط الملعب ما جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء تتويجًا لمجهوده طوال اللقاء.

مباراة الشمال ضد الغرافة

ورغم الأداء القوي الذي يقدمه الشمال منذ انطلاقة الموسم، إلا أن الفريق لم يتمكن من تحقيق انتصاره الخامس على التوالي بعدما اكتفى بنقطة التعادل أمام منافس قوي مثل الغرافة.

وشارك أكرم توفيق نجم النادي الأهلي السابق في 5 مباريات مع فريق الشمال القطري منها مباراتين أساسيًا ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أكرم توفيق نجم منتخب مصر الوطني إلى نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026 عقب انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي المصري ليخوض أول تجربة احترافية في مسيرته الكروية.

وبهذا التعادل السلبي واصل فريق الكرة الأول بنادي الشمال التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة.

في المقابل رفع فريق الكرة الأول بنادي الغرافة القطري رصيده إلى 10 نقاط احتل بها المركز الثالث ضمن ترتيب جدول الدوري القطري.

