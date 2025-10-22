مدير تعليم "جنوب سيناء" يزور مدرسة ويشدد على تنفيذ برامج "القرائية" للتلاميذ



​تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الالتزام بتدريس المناهج الوزارية داخل فصول مدرسة الزعيم السادات الابتدائية بطور سيناء، إلى جانب انضباط عملية التقييم الأسبوعي للتلاميذ.

​وشدد مدير المديرية على ضرورة تنفيذ برامج "القرائية" لتلاميذ المرحلة الابتدائية حتى إتقان مهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بهذه المهارات الأساسية.

​وكان في استقبال مدير المديرية، خلال زيارته، أسامة السعيد، مدير المدرسة.

​كما وجه مدير المديرية بضرورة تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بالاهتمام ونظافة المدرسة والمنظر العام لها، وضرورة أن يكون علم الجمهورية في مكان مناسب، نظيف وجديد بشكل دائم.