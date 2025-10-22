تعليم جنوب سيناء يوزع 100 حقيبة مدرسية وحذاء رياضي على تلاميذ الأسر الأولى بالرعاية

تحت شعار "هَيَّا نُسْعِدُهُمْ.. وَنُسْعَدُ بِهِمْ"، شهد عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تنفيذ المبادرة التي نظمتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، برئاسة سحر أحمد عبده مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

​وشملت المبادرة توزيع مائة 100 حقيبة مدرسية وحذاء رياضي على تلاميذ الأسر بمدينة طور سيناء.



​أُقيم حفل المبادرة وتوزيع الهدايا المدرسية على تلاميذ الأسر الأولى بالرعاية في قاعة مبنى مديرية التربية والتعليم القديمة، بحضور سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، و أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، و أميمة عبد المعطي مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، و علياء شهبور موجه أول المسرح.