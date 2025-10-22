قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد بالدوري ..تفاصيل
تراجع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة.. ومعبر رفح شاهد على جرائم الاحتلال
المتطرف بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة فورًا
أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود
مدبولي: قناة السويس جاهزة لعودة نشاطها للوضع الطبيعي
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة طبقا للقانون
طلب عاجل بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب ترامب بالتدخل لوقف ضم اسرائيل للضفة
محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة كفرالشيخ، الذي جاء تحت عنوان «العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة في ضوء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030».

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

تضمن المؤتمر عددًا من المحاور العلمية والبحثية حول دور العلوم الإنسانية في دعم جهود التنمية المستدامة، بمشاركة نخبة من الشخصيات العلمية والقيادات الأكاديمية، تأكيداً على أهمية التكامل بين البحث العلمي وخطط التنمية الوطنية، ودور الجامعات في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وألقت الدكتورة آيات شمس الدين، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، كلمة تناولت فيها أهمية تطوير البحث العلمي وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وتمكين الشباب علميًا وفكريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 فيما أكد الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، حرص كلية الآداب على المساهمة المستمرة في تطوير الفكر الأكاديمي وخدمة قضايا المجتمع، كما استعرض الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس الجامعة، جهود جامعة كفرالشيخ في دعم الابتكار والبحث العلمي وتكامل الأدوار بين الكليات لخدمة أهداف التنمية، موجهًا الشكر لمحافظ كفرالشيخ على دعمه المتواصل للجامعة وجهوده الوطنية المبذولة في مختلف القطاعات بالمحافظة.

وفي كلمته، أعرب اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر العلمي المتميز، مشيدًا بالجهود البحثية والعلمية التي تبذلها جامعة كفرالشيخ، مؤكدًا أن العلوم الإنسانية تمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الاستثمار في التعليم والمعرفة والبحث العلمي.

وأكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على دعم وتشجيع البحث العلمي وتوفير البيئة المواتية للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن ما تقدمه جامعة كفرالشيخ من مؤتمرات ومبادرات علمية يسهم في تعزيز التنمية المحلية وإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق تخدم المجتمع وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما هنأ محافظ كفرالشيخ الجامعة بحصولها على المركز الأول بين الجامعات الحكومية المصرية وفق تصنيف التايمز البريطانية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الجامعة كمركز إشعاع علمي وثقافي بالمحافظة، قائلاً: «أملنا الدائم أن تظل جامعة كفرالشيخ، التي هي جزء من المحافظة، في الصدارة دائمًا».

