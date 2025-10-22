قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.. بيت اللوجيستيات تدشن أولى مشروعات المثلث الذهبي بمدينة سفاجا

سفاجا
سفاجا
أ ش أ

شهدت مدينة سفاجا اليوم احتفالية توقيع عقد حق الانتفاع لمشروع المركز اللوجيستي المتكامل بين الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة بيت اللوجيستيات – Beit Logistics، بحضور قيادات تنفيذية رفيعة المستوى من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
ويُعد هذا المشروع، الذي يُنفذ على مساحة 15 فدانًا (نحو 65 ألف متر مربع)، وباستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه مصري في مرحلته الأولى، باكورة المشروعات اللوجستية ضمن خطة تطوير منطقة المثلث الذهبي، ويهدف إلى تحويل مدينة سفاجا إلى مركز إقليمي لتجارة الصادرات والواردات وخدمة مناطق الإنتاج في صعيد مصر.
وأوضح المهندس مدحت القاضي نائب رئيس شركة بيت اللوجيستيات، في كلمته خلال الحفل، أن هذا المشروع يأتي ترجمةً عمليةً لرؤية القيادة السياسية في تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. و توجه بالشكر الي الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة المهندس محمد العبادي و قيادات الهيئة و عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر علي حسن تعاونهم لانهاء كافة التحديات الخاصة بالتعاقد.
وأضاف القاضي أن المركز الجديد يضم:
مخازن لوجستية متطورة بمساحة 16 ألف م² وارتفاع 18 مترًا، بطاقة تشغيلية تصل إلى مليون طن سنويًا من البضائع الصب، ساحة لتداول الحاويات والبضائع العامة على مساحة 50 ألف م²، بطاقة استيعابية تقدر بـ 100 ألف حاوية (TEU) سنويًا، مهيأة لخدمة مشروعات الطاقة والبنية التحتية، مبنى إداري ومركز تحكم مزود بأحدث أنظمة المراقبة بالكاميرات.
كما تضم محطة متكاملة لصيانة وإصلاح الحاويات وفقًا للمعايير الحديثة، ونظام إلكتروني متطور لمتابعة المخزون اللوجيستي وإدارة العمليات، وأسطول نقل بري حديث وصديق للبيئة يعمل بالطاقة النظيفة.
وأشار القاضي إلى أن المشروع صُمم ليكون نموذجًا للمراكز اللوجستية الخضراء في مصر، حيث يعتمد على الطاقة الشمسية ومعايير البناء المستدام (EDGE)، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.
كما أوضح أن المشروع سيوفر نحو 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة البحر الأحمر، مع إنشاء قاعة تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية في مجالات النقل واللوجستيات والأمن والسلامة.
وأكد أن مشروع بيت اللوجيستيات في سفاجا يتكامل مع ميناء سفاجا ومنظومة وزارة النقل لتطوير سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية، ليصبح نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

سفاجا لمركز اللوجيستي الهيئة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

انتصار

«انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»

عصام السقا

"عصام السقا" يحقق حلم طفلة تعاني من السرطان .. تفاصيل

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد