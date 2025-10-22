باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.. بيت اللوجيستيات تدشن أولى مشروعات المثلث الذهبي بمدينة سفاجا

شهدت مدينة سفاجا اليوم احتفالية توقيع عقد حق الانتفاع لمشروع المركز اللوجيستي المتكامل بين الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة بيت اللوجيستيات – Beit Logistics، بحضور قيادات تنفيذية رفيعة المستوى من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ويُعد هذا المشروع، الذي يُنفذ على مساحة 15 فدانًا (نحو 65 ألف متر مربع)، وباستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه مصري في مرحلته الأولى، باكورة المشروعات اللوجستية ضمن خطة تطوير منطقة المثلث الذهبي، ويهدف إلى تحويل مدينة سفاجا إلى مركز إقليمي لتجارة الصادرات والواردات وخدمة مناطق الإنتاج في صعيد مصر.

وأوضح المهندس مدحت القاضي نائب رئيس شركة بيت اللوجيستيات، في كلمته خلال الحفل، أن هذا المشروع يأتي ترجمةً عمليةً لرؤية القيادة السياسية في تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. و توجه بالشكر الي الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة المهندس محمد العبادي و قيادات الهيئة و عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر علي حسن تعاونهم لانهاء كافة التحديات الخاصة بالتعاقد.

وأضاف القاضي أن المركز الجديد يضم:

مخازن لوجستية متطورة بمساحة 16 ألف م² وارتفاع 18 مترًا، بطاقة تشغيلية تصل إلى مليون طن سنويًا من البضائع الصب، ساحة لتداول الحاويات والبضائع العامة على مساحة 50 ألف م²، بطاقة استيعابية تقدر بـ 100 ألف حاوية (TEU) سنويًا، مهيأة لخدمة مشروعات الطاقة والبنية التحتية، مبنى إداري ومركز تحكم مزود بأحدث أنظمة المراقبة بالكاميرات.

كما تضم محطة متكاملة لصيانة وإصلاح الحاويات وفقًا للمعايير الحديثة، ونظام إلكتروني متطور لمتابعة المخزون اللوجيستي وإدارة العمليات، وأسطول نقل بري حديث وصديق للبيئة يعمل بالطاقة النظيفة.

وأشار القاضي إلى أن المشروع صُمم ليكون نموذجًا للمراكز اللوجستية الخضراء في مصر، حيث يعتمد على الطاقة الشمسية ومعايير البناء المستدام (EDGE)، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.

كما أوضح أن المشروع سيوفر نحو 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة البحر الأحمر، مع إنشاء قاعة تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية في مجالات النقل واللوجستيات والأمن والسلامة.

وأكد أن مشروع بيت اللوجيستيات في سفاجا يتكامل مع ميناء سفاجا ومنظومة وزارة النقل لتطوير سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية، ليصبح نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص.