السفير ستيفانو بونتيكروفو: القمة المصرية الأوروبية تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين الطرفين

قال السفير ستيفانو بونتيكروفو رئيس مجلس إدارة شركة ليوناردو الإيطالية، إنّ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل محوراً رئيسياً في سياسة بروكسل تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القمة المصرية الأوروبية الرفيعة المستوى تشكل مرحلة جديدة في مسار التعاون الثنائي بين الجانبين.

وتابع، أن هذه القمة تعكس مستوى غير مسبوق من التواصل السياسي بين الهياكل القيادية في مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العلاقات بين الطرفين باتت تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي والسياسي، بما يعود بالنفع المتبادل على كلا الجانبين.

وذكر، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر باعتبارها شريكاً مهماً للغاية في مختلف الملفات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين يتجاوز القضايا الإقليمية المباشرة مثل الوضع في قطاع غزة ليشمل شراكات اقتصادية استراتيجية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وأكد أن العلاقات الرفيعة المستوى بين القاهرة وبروكسل تُسهم في تعزيز النمو والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر دولة يمكن الاعتماد عليها في تحقيق توازن إقليمي يخدم مصالح الجانبين.