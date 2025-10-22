قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: العواصم الأوروبية ترى في القاهرة شريكًا موثوقًا يمتلك رؤية متوازنة لإدارة الأزمات

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد
حسن رضوان

أشاد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالقمة المصرية الأوروبية  والتي انعقدت في مدينة بروكسل مشيرا إلى أن هذه  القمة محطة مهمة تُجسّد طموحات مصر في تعزيز أُطر الشراكة الاستراتيجية مع شركائها الأوروبيين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتقل من علاقات تقليدية إلى شراكة متقدمة تقوم على المصالح المتبادَلة والمسؤوليات المشترَكة، لا مجرد علاقات دولية نمطية، وذلك على المستويات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية.

وأوضح مرشد أن القمة تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات عدة، من حيث الأمن الإقليمي، وقضايا الطاقة، والتغيرات في الاقتصاد العالمي، مشدّداً على أن مصر تُعد بوابة مهمة ومتميّزة لأوروبا نحو الشرق الأوسط وإفريقيا، بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وبما حقّقته من خبرة سياسية ودبلوماسية.

وأشار إلى أن  أوروبا تولي اهتمامًا خاصًا بالدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، إدراكًا منها لأهمية مصر كمحور توازن في منطقة تعج بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.فمصر لم تعد فقط دولة مركزية في الشرق الأوسط، بل أصبحت شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب.

رؤية متوازنة قادرة على إدارة الأزمات الإقليمية

وأوضح أن  العواصم الأوروبية في القاهرة شريكًا موثوقًا يمتلك رؤية متوازنة قادرة على إدارة الأزمات الإقليمية، ودعم جهود التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على أمن البحر المتوسط، إلى جانب دورها الفاعل في دعم استقرار القارة الأفريقية

الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر المكتب التنفيذي مدينة بروكسل المصرية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء

وكيل محلية النواب يكشف سبب عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء ومد المهلة

النائب عادل زيدان

برلماني: كلمة الرئيس في قمة بروكسل نقطة تحول بمسار العلاقات المصرية الأوروبية

قانون الخدمة المدنية

إجازة بدون أجر بشروط.. قانون الخدمة المدنية يُحدد ضوابط الغياب المشروع لموظفي الدولة

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد