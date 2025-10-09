مجدي مرشد: وقف إطلاق بغزة يؤكد محورية الدور المصري في إرساء الاستقرار

رحب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في شرم الشيخ وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مرشد في تصريحات اليوم أن مصر كانت ولازالت صانعة للحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء الأمن والاستقرار.

وأشاد مرشد بقوة المفاوض المصري في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام غطرسة الاحتلال الاسرائيلي ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية على مدار عامين تحركات على كافة المستويات السياسة والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني

وأضاف مرشد أن الموقف المصري خلال الأزمة جاء منطلقًا من ثوابت راسخة تقوم على ضرورة وقف نزيف الدم وحماية المدنيين، إلى جانب إعادة إعمار القطاع وتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني الشقيق موكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لالزام اسرائيل بالاتفاق.