جمال بيومي: الدولار يهيمن على أكثر من 80% من المعاملات الدولية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحديث المتداول حول الاستغناء عن الدولار في المعاملات الدولية لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، موضحًا أن العملة الأمريكية ما زالت تهيمن على أكثر من 80% من حركة التجارة والمعاملات حول العالم.

وأوضح بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الخلاصة” والمذاع عببر قناة المحور، أن هناك بالفعل منافسة متزايدة بين العملات العالمية الكبرى مثل اليورو واليوان الصيني والين الياباني، إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال يحتفظ بموقع الصدارة.

صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن وحدات السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي تعكس هذا التوازن العالمي، إذ يشكل الدولار الأمريكي نحو 42% منها، بينما يمثل اليورو والجنيه الإسترليني ما بين 12 و15%، في حين يشارك كل من الين الياباني واليوان الصيني بنسبة تقارب 10% لكل منهما.

وشدد السفير جمال بيومي على أن التحول نحو نظام مالي متعدد العملات قد يستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن الدولار سيظل لفترة قادمة العملة الرئيسية في النظام المالي الدولي.