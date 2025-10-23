3 بذور لخفض الكوليسترول السيئ وتحسين صحة القلب بشكل طبيعي

ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية شائعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، يحتاج الجسم إلى بعض الكوليسترول لأداء وظائفه الأساسية، لكن ارتفاع مستويات النوع "الضار"، المعروف باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، قد يؤدي إلى انسداد الشرايين وتقييد تدفق الدم.

كيف تساعد البذور في السيطرة على الكوليسترول

البذور غنية بالألياف القابلة للذوبان، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والستيرولات النباتية، وكلها تساهم في خفض الكوليسترول الضار.

ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتساعد على إزالته من الجسم، بينما تُقلل دهون أوميغا 3 من التهاب الأوعية الدموية، كما أن الستيرولات النباتية الموجودة في البذور تمنع امتصاص الكوليسترول

- بذور الكتان

تُعد بذور الكتان من أفضل المصادر النباتية لأحماض أوميغا 3 الدهنية، المعروفة بدورها في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition Research ، فقد أظهرت إضافة الألياف الغذائية من بذور الكتان انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الكوليسترول الكلي في البلازما والكوليسترول الضار

- السمسم

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من اللجنين والفيتوستيرول، وهي مركبات نباتية تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، كما أنها مصدر جيد للدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تحمي من الضرر التأكسد، تشير الدراسات إلى أن تناول بذور السمسم بانتظام يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول السيئ (LDL) ويحسن وظائف الشرايين.

- بذور دوار الشمس

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتمنع الإجهاد التأكسدي، كما أنها تحتوي على دهون غير مشبعة وستيرولات نباتية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، تناول كمية صغيرة منها يوميًا يُحسّن وظائف القلب ويدعم توازن القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، اختر الأنواع النيئة أو المحمصة قليلًا وغير المملحة للحصول على الخيار الأمثل صحيًا.