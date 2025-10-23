أخبار التكنولوجيا| ميزة جديدة على يوتيوب ستغير طريقة استخدامك للتطبيق إلى الأبد.. هاتف هواوي الجديد بتصميم مذهل وأسرار مخفية في Mate 70 Air

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أضافت منصة يوتيوب YouTube، ميزة جديدة تساعد المستخدمين في إدارة وقتهم على التطبيق، حيث يمكنهم الآن تحديد حد يومي لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts عبر إعدادات التطبيق.

في خطوة جريئة أحدثت جدلا واسعا بين مستخدمي آيفون، قدمت شركة آبل في نظام iOS 26 واحدا من أكبر التغييرات التصميمية في تاريخ النظام منذ أكثر من عشر سنوات.



آيفون Air يتفوق والـ Galaxy في ورطة.. الهواتف فائقة النحافة تواجه مصيرا غامضا



في عالم الهواتف الذكية، لا يعني الابتكار بالضرورة النجاح، فبينما استطاعت سامسونج أن تثبت أقدامها كقائدة في سوق الهواتف القابلة للطي، مع سبعة أجيال متتالية من أجهزة Galaxy Z Fold وZ Flip، لم تنج محاولات أخرى من فشل ذريع مثل iPhone Plus وiPhone Mini، اللذين اختفيا سريعا رغم الضجة التي رافقت إطلاقهما.



هاتف هواوي الجديد.. تصميم مذهل وأسرار مخفية في Mate 70 Air



أعلنت هواوي Huawei، عن اعتماد هاتفها الجديد فائق النحافة الذي كان محل شائعات لفترة طويلة، لكنه يحمل اسما مختلفا هذه المرة وهو Mate 70 Air.



بدأت منصة يوتيوب، بإتاحة ميزة جديدة لمبدعي المحتوى المشتركين في برنامج شركاء يوتيوب، تتيح لهم اكتشاف وتحميل تقارير عن مقاطع الفيديو التي تستخدم صورتهم أو مظهرهم بشكل غير مصرح به.



