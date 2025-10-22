رنا رئيس: الوعكة الصحية قدر وليست حسدا.. سعيدة بدعاء الجمهور لي

في أول ظهور تلفزيوني لها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وجهت الفنانة رنا رئيس رسالة مؤثرة لكل النساء، حثّت فيها على ضرورة الاهتمام بالصحة وعدم التهاون أو التأجيل في زيارة الطبيب.

وقالت رنا خلال اللقاء: "أي بنت أو سيدة بتحس بتعب لازم تروح للدكتور فورًا ومتهملش، الصحة أهم حاجة، والاهتمام بيها مش رفاهية."

وأكدت أن ما مرت به من وعكة صحية كان "قدراً من الله" وليس نتيجة حسد كما أشاع البعض، مضيفة: "أنا مؤمنة إن ده قدر وربنا بيختبرنا، والحمد لله على كل حال."

كما عبّرت عن امتنانها الكبير لكل من دعا لها أو سأل عنها في محنتها، قائلة: "بشكر كل حد دعا لي من قلبه، الحب والدعاء هما اللي بيدوا الإنسان القوة يكمل."

وتحظى رنا رئيس بشعبية كبيرة بين الجمهور، خاصة بعد نجاح أعمالها الأخيرة، ويترقب جمهورها عودتها القريبة إلى الشاشة بعد تعافيها.