مبتكرة ولذيذة .. طريقة عمل طاسة الجبن المشكل

طاسة الجبن من الأكلات السريعة واللذيذة جدًا، تنفع للفطار أو العشاء، ومكوناتها بسيطة. إليك الطريقة الأصلية والطعم المميز

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت

بصلة صغيرة مفرومة (اختياري)

فلفل رومي أو حار مقطع صغير

رشة فلفل أسود

رشة زعتر أو بابريكا (حسب الرغبة)

كوب جبن مشكل (موزاريلا + رومي + شيدر أو أي نوع متوفر)

بيضة (اختياري لو حابة تكون غنية أكتر)

رغيف بلدي أو توست للتقديم

طريقة التحضير:

سخّني الطاسة (المقلاة) على نار متوسطة، وضعي الزبدة أو الزيت.

أضيفي البصل والفلفل وقلّبيهم حتى يذبلوا شوية.

ضعي البهارات (فلفل أسود، بابريكا، زعتر).

أضيفي الجبن بأنواعه وغطي الطاسة لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط حتي يسيح الجبن ويصبح مطّاط.

يمكن تضيفي بيض، توضع فوق الجبن في النص واتركيها حتي تنضج على نار هادئة وتغطي

قدّميها ساخنة مع عيش بلدي أو توست محمص، وممكن تزيينيها ببقدونس أو زيت زيتون خفيف.

أفكار للتغيير:

يمكن تضيفي قطع سجق أو بسطرمة أو سلامي قبل الجبن.