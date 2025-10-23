لمحبي الجيمز .. إليك أفضل كمبيوتر محمول للألعاب بسعر اقتصادي

كشفت شركة لينوفو مؤخرًا عن جهاز ألعاب جديد ضمن سلسلة LOQ، وهو LOQ Essential 15ARP10.

ويستهدف هذا الطراز اللاعبين الذين يبحثون عن أداء قوي دون تكلفة باهظة، حيث يضم معالج Ryzen وبطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 4000 وقد تم إطلاق جهاز Lenovo LOQ Gaming Laptop الجديد بميزانية محدودة مع بطاقة RTX 4050



جهاز لينوفو LOQ Essential 15ARP10 للألعاب

وأُعلن مؤخرًا عن جهاز لينوفو LOQ Essential 15ARP10 من عملاق أجهزة الكمبيوتر الصيني، كجهاز ألعاب بأسعار معقولة ورغم أن العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة تأتي بوزن أخف وأداء مذهل، إلا أن LOQ Essential 15ARP10 يُعدّ طرازًا نموذجيًا كامل الحجم فهو يتميز بشاشة مقاس 15.6 بوصة بدقة FHD، ونطاق ألوان sRGB كامل، ومعدل تحديث 144 هرتز ويأتي هذا الكمبيوتر المحمول الاقتصادي للألعاب من لينوفو مزودًا بمعالج AMD Ryzen 7 7735HS.

مواصفات جهاز لينوفو LOQ Essential 15ARP10 للألعاب

ومزودًا ببطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 4050 وذاكرة وصول عشوائي للفيديو بسعة 6 جيجابايت، والتي تتميز باستهلاك طاقة حراري 65 واط مع تعزيز ديناميكي 15 واط.

من بين الميزات البارزة الأخرى فتحة بطاقة SD، ومنفذ RJ45-Ethernet، ومكبري صوت مزدوجين بقوة 2 واط، وميكروفونين، وكاميرا ويب عالية الدقة، وبطارية بسعة 57.5 واط/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع وقد ظهر جهاز Lenovo Essential 15ARP10 على الموقع الرسمي للعلامة التجارية، ولكن تفاصيل السعر لا تزال غير معروفة ويأتي هذا الإصدار بعد أن أطلقت الشركة جهاز الكمبيوتر المكتبي LOQ Tower 26ADR10 .