روبيو: الأسابيع الأولى حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبل مغادرته إلى إسرائيل صباح الخميس، إن بلاده تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن "الأسابيع الأولى ستكون حاسمة للحفاظ على الهدوء وضمان استمرار التفاهمات".

وأوضح روبيو في تصريحات للصحفيين أن فريقه سيتوجه إلى مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ستوفد موظفين ذوي خبرة ميدانية إلى المركز "للمساعدة في تنسيق جميع الجهود المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإدارة الشؤون الإنسانية والأمنية".

وأضاف: "من المهم جدًا، خصوصًا خلال الأسبوعين المقبلين، أن نحافظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار. نائب الرئيس موجود هناك الآن، وسيعود غدًا حاملاً تقارير مشجعة عن التقدم المحرز، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل."

وأكد الوزير الأمريكي أن المرحلة التالية ستشمل بناء آلية دائمة عبر الأمم المتحدة، وربما تشكيل قوة أمنية دولية لضمان الاستقرار، مشددًا على أن وجود فرق أميركية في مركز التنسيق "خطوة أساسية للحفاظ على تماسك العملية برمتها".

ورداً على سؤال حول توقيت زيارته بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس لإسرائيل، قال روبيو: "أنا في طريقي إلى لقاء الرئيس في قطر ضمن جولة شرق أوسطية، وكانت هذه الفرصة الأخيرة خلال الأيام العشرة المقبلة لزيارة المركز، خاصة أنه بدأ عمله مؤخرًا."

وكشف الوزير أن وزارة الخارجية ستعلن غدًا عن تعيين دبلوماسي رفيع المستوى من السلك الخارجي الأمريكي ليكون ممثلًا دائمًا للوزارة في المركز، إلى جانب الأدميرال كوبر، لقيادة التنسيق على الأرض.

وأشار روبيو إلى أنه سيلتقي شخصيًا العاملين في المركز "للحصول على تقييم مباشر حول سير العمل"، مضيفًا أن "الإدارة حرصت خلال الأسبوع الأول على وجود مسؤولين كبار في الميدان لضمان سير العملية بسلاسة".

وختم بالقول: "هذا مشروع ضخم وأولوية قصوى. لقد نجح الرئيس دونالد ترامب في تحقيق اتفاق سلام تاريخي، ومهمتنا الآن هي ضمان استمراره والبناء عليه عبر مراحل متعددة، وجميعها يجب أن تنجح حتى نصل إلى سلام دائم ومستقر."