هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تدين الإطلاق الصاروخي للشمال وتصفه بـ «المزعزع للاستقرار»
الوزير: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف حتى العاشر من رمضان
قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري
ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة
«الأونروا»: أحياء في غزة بأكملها تم محوها والمساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا
الموعد والقناة الناقلة| منتخب مصر يواجه غانا بـ تصفيات إفريقيا لـ السيدات
أخبار العالم

روبيو: الأسابيع الأولى حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

ماركو روبيو
ماركو روبيو
القسم الخارجي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبل مغادرته إلى إسرائيل صباح الخميس، إن بلاده تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن "الأسابيع الأولى ستكون حاسمة للحفاظ على الهدوء وضمان استمرار التفاهمات".

وأوضح روبيو في تصريحات للصحفيين أن فريقه سيتوجه إلى مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ستوفد موظفين ذوي خبرة ميدانية إلى المركز "للمساعدة في تنسيق جميع الجهود المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإدارة الشؤون الإنسانية والأمنية".

وأضاف: "من المهم جدًا، خصوصًا خلال الأسبوعين المقبلين، أن نحافظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار. نائب الرئيس موجود هناك الآن، وسيعود غدًا حاملاً تقارير مشجعة عن التقدم المحرز، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل."

وأكد الوزير الأمريكي أن المرحلة التالية ستشمل بناء آلية دائمة عبر الأمم المتحدة، وربما تشكيل قوة أمنية دولية لضمان الاستقرار، مشددًا على أن وجود فرق أميركية في مركز التنسيق "خطوة أساسية للحفاظ على تماسك العملية برمتها".

ورداً على سؤال حول توقيت زيارته بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس لإسرائيل، قال روبيو: "أنا في طريقي إلى لقاء الرئيس في قطر ضمن جولة شرق أوسطية، وكانت هذه الفرصة الأخيرة خلال الأيام العشرة المقبلة لزيارة المركز، خاصة أنه بدأ عمله مؤخرًا."

وكشف الوزير أن وزارة الخارجية ستعلن غدًا عن تعيين دبلوماسي رفيع المستوى من السلك الخارجي الأمريكي ليكون ممثلًا دائمًا للوزارة في المركز، إلى جانب الأدميرال كوبر، لقيادة التنسيق على الأرض.

وأشار روبيو إلى أنه سيلتقي شخصيًا العاملين في المركز "للحصول على تقييم مباشر حول سير العمل"، مضيفًا أن "الإدارة حرصت خلال الأسبوع الأول على وجود مسؤولين كبار في الميدان لضمان سير العملية بسلاسة".

وختم بالقول: "هذا مشروع ضخم وأولوية قصوى. لقد نجح الرئيس دونالد ترامب في تحقيق اتفاق سلام تاريخي، ومهمتنا الآن هي ضمان استمراره والبناء عليه عبر مراحل متعددة، وجميعها يجب أن تنجح حتى نصل إلى سلام دائم ومستقر."

ماركو روبيو غزة الاحتلال

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حكيم زياش

رئيس الوداد المغربي يعلن التعاقد رسميا مع حكيم زياش

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي والنجمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

آرني سلوت مدرب ليفربول

بعد اكتساح فرانكفورت.. سلوت يعلن خبرا سيئا لجماهير ليفربول

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

