مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عمر

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كشفت عن أناقتها، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفةواتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق وقوامها المثالي.

تزينت مي عمر بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.