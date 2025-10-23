الخارجية الروسية: مستعدون لاستئناف الاتصالات مع واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الحوار بين البلدين لا يزال محط اهتمام رغم التوترات المستمرة في العلاقات الثنائية وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

في هذا السياق، أكدت روسيا أن أهدافها في أوكرانيا لم تتغير، وأن موقفها ثابت فيما يتعلق بالأزمة المستمرة.

تطوير آلية قانونية لتمكين تحويل الأصول الروسية المجمدة

وفي جانب آخر، صرحت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، بأنها تعمل على تطوير آلية قانونية لتمكين تحويل الأصول الروسية المجمدة في الدول الأوروبية إلى دعم عملية إعمار أوكرانيا.

وقالت كالاس في تصريحات إعلامية إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الدولية لمحاسبة روسيا على ما وصفته "بالعدوان على أوكرانيا" وتحقيق العدالة للشعب الأوكراني.