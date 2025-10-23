قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
أخبار البلد

تراجع أسعار الفراخ اليوم الخميس .. قائمة أسعار السوق

اسعار الفراخ اليوم الخميس
اسعار الفراخ اليوم الخميس
رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم .. يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو البانيه في الأسواق ، حيث تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع سعرها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ . 

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس ٢٣ أكتوبر و سعر طبق البيض وأسعار الدواجن بأنواعها .. 

 

أسعار الفراخ اليوم الخميس ٢٣ أكتوبر ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم :

سعر البورصة: 61 - 62 جنيهًا للكيلو.

سعر المستهلك: 71 - 76 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ الساسو اليوم "الحمراء":

سعر البورصة: 93 - 94 جنيها للكيلو

سعر المستهلك: 103 - 108 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم 

سعر البورصة: 114 - 115 جنيهًا للكيلو.

سعر المستهلك: 124 - 130 جنيهًا للكيلو.

سعر فراخ الأمهات اليوم 

سعر البورصة: 58 جنيهًا للكيلو.

سعر المستهلك: 68 - 73 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم 

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس في الأسواق مابين ١٨٠ و ٢٠٠ جنيهاً حسب المنطقة السكنية .

 

أسعار البيض اليوم 

  • وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
  • كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
  • كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
     
اسعار البيض اليوم 

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

  • سعر الأوراك: 70 - 90 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدبابيس: 100 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت أبيض شركات: 25 - 33 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان: 20 - 20.5 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 15 - 16 جنيهًا.

أسعار الطيور الأخرى

  • سعر جوز الحمام: 170 جنيهًا للزوج.
  • سعر الأرانب: 140 - 180 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البط البلدي: 114 - 115 جنيها للكيلو.
  • سعر البط الفرنساوي: 69 - 70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البط المسكوفي: 94 - 95 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البط البغالي: 74 - 75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر اللحم الرومي الأبيض: 94 - 95 جنيها للكيلو.
  • سعر اللحم الرومي الأسمر: 114 - 115 جنيها للكيلو.

استقرار اسعار الدواجن في مصر 

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا رغم قرار رفع أسعار الوقود الأخير الذي لن يكون له آثار مباشرة على أسعار الفراخ.

وأوضح أن القطاع أصبح أكثر توازنًا بفضل جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتوفير الأعلاف بأسعار ملائمة منذ أكثر من عام.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر البانيه اليوم سعر كرتونة البيض اليوم

