ندوات توعوية لنشر ثقافة ترشيد الطاقة بكفر الشيخ | صور

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بين المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للكهرباء ودعم التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، نظمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفرالشيخ بالتعاون مع مديرية الإسكان والمرافق، ندوة توعوية حول نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، تحت إشراف المهندس أيمن موسى، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، والمهندس طارق عبيد، مدير مديرية الإسكان.

ألقى الندوة المهندس شريف مصطفى محمد، مدير إدارة الترشيد بقطاع كهرباء كفرالشيخ، وتناول أهمية وفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء.

واستعرض السلوكيات اليومية الصحيحة في استخدام الأجهزة المنزلية، وآليات تحسين كفاءة الطاقة، ودور بطاقة كفاءة الطاقة، وأهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر نظيف ومستدام.

وتهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين والمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والمباني الحكومية، بما يسهم في تقليل الفواتير، والحفاظ على الموارد، ودعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون المستمر بين محافظة كفرالشيخ وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بقطاع كفرالشيخ، لنشر الوعي المجتمعي وترسيخ الممارسات المستدامة التي تسهم في حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.