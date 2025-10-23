الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على لبنان استهدفت مواقع لحزب الله

شنّ الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق في لبنان، استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش.



وذكر البيان الذي أذاعته قناة "أي 24" الإسرائيلية إن الطائرات الحربية استهدفت معسكراً وموقعاً لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة الفاو، بالإضافة إلى موقع آخر يُستخدم لإنتاج أسلحة استراتيجية شمالي لبنان.



وأضاف الجيش أن الضربات جاءت "رداً على تهديدات مباشرة من حزب الله، مؤكدًا أن الهجمات حققت أهدافها بدقة.



من جانبه، لم يصدر حزب الله تعليقًا رسميًا على القصف، بينما أفادت تقارير لبنانية بوقوع انفجارات ضخمة في المناطق المستهدفة، دون تأكيد لحجم الخسائر البشرية أو المادية حتى الآن.