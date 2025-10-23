تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادره 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 28 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و594 طنا شملت 8971 طن يوريا و2100 طن مولاس و2821 طن كلينكر و820 طن علف بنجر و10 آلاف و922 طن جبس معبأ و17 ألفا و960 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73 ألفا و590 طنا شملت 9725 طن قمح و15 ألف طن ذرة و 10 آلاف و428 طن حديد و1157 طن خشب زان و8698 طن خردة و455 طن أبلاكاش و750 طن زيت طعام و1665 طن بازلاء و2472 طن كسب عباد و23 ألف طن فول صويا و 840 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 240 طن.



وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 176 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2458 حاوية مكافئة.



وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 97 ألفا و71 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48 ألفا و321 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5908 حركات.