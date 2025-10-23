قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
محافظات

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أ ش أ

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادره 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 28 سفينة.


وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و594 طنا شملت 8971 طن يوريا و2100 طن مولاس و2821 طن كلينكر و820 طن علف بنجر و10 آلاف و922 طن جبس معبأ و17 ألفا و960 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73 ألفا و590 طنا شملت 9725 طن قمح و15 ألف طن ذرة و 10 آلاف و428 طن حديد و1157 طن خشب زان و8698 طن خردة و455 طن أبلاكاش و750 طن زيت طعام و1665 طن بازلاء و2472 طن كسب عباد و23 ألف طن فول صويا و 840 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 240 طن.


وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 176 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2458 حاوية مكافئة.


وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 97 ألفا و71 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48 ألفا و321 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5908 حركات.

ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة الميناء البضائع العامة الحاويات الترانزيت صومعة الحبوب والغلال

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
درة
