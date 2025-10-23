قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
أخبار البلد

لجنة السياسات الإعلامية تعقد أول اجتماعاتها

الأعلى للاعلام
الأعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 عقدت لجنة "السياسات الإعلامية"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع اختيار الإعلامي جمال الشاعر رئيسًا للجنة، والكاتب الصحفي عبدالله عبدالسلام مقررًا لها.

واستعرض الحضور خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وآليات التنسيق بين أعضائها، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة تسهم في تطوير المنظومة الإعلامية، كما تم توزيع المهام بين الأعضاء وفقًا لخبراتهم التخصصية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال المكلفين بها.

وأكد أعضاء اللجنة، أهمية صياغة سياسات إعلامية معاصرة تواكب التطور التكنولوجي والمشهد الإعلامي المتغير، وتدعم دور الإعلام الوطني في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على الهوية المصرية، وشددوا على ضرورة وضع معايير واضحة للخطاب الإعلامي المسؤول، وتعزيز المهنية والموضوعية في المحتوى المنشور عبر الوسائل المختلفة.

كما شدد الحضور على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة السياسات الإعلامية، بما يسمح بتطوير الأطر التنظيمية الحالية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع عبر برامج تدريب نوعية.

واتُّفِق في ختام الاجتماع على عقد جلسات عمل دورية لمتابعة التنفيذ، ورفع التوصيات النهائية إلى اللجنة الرئيسية فور الانتهاء منها.

شارك في الاجتماع الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، والإعلامي جمال الشاعر، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، والإعلامي عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والسفير د. محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والإعلامي أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والإعلامي عمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، ومحمود التميمي، ذو خبرة إعلامية وفنية وثقافية، ونبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، والإعلامية هبة جلال، مذيعة بقناة المحور.

السياسات الإعلامية الإعلام المصري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

