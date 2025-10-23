قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
5 ديسمبر.. استئناف هدير عبدالرازق على حكم حبسها في قضية دهس شاب

ندى سويفى

 حددت المحكمة جلسة يوم 5 ديسمبر المقبل لنظر استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة سنة في القضية رقم 84406 لسنة 24، والمتعلقة بدهس مواطن بالخطأ أثناء قيادتها لسيارتها.

وفي خطوة متزامنة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل هدير، بعد احتجازها على خلفية الواقعة، والتي سبق أن صدر فيها حكم حضوري بالسجن لمدة سنة.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة قد قضت سابقًا بحبس هدير إثر دهسها شابًا في العمرانية، ما أدى لإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، سبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بسجن هدير سنة وغرامة مالية 5000 جنيه، بتهمة نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر أنشأت حسابات على مواقع مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك لنشر محتوى غير لائق وتسهيل ارتكاب مخالفات إلكترونية، بما يعد تجاوزًا للمعايير الاجتماعية المقبولة.

