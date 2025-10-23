فك العمل ياباشا .. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق





شارك تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق تعليق لأحد متابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك









وجاء تعليق محمد احمد :" ياباشا انت السبب في اللي بيحصل للزمالك بسبب الجون اللعنه اللي انت جبته ..من بعدها والنور قطع ياريتك ما جبتها وكنا خسرنا يمكن كنا خدنا بطولات تانيه ..فك العمل ياباشا".

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بستة أهداف دون رد.

وفي سياق آخر، جدد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، طلبه لإدارة النادي بضرورة صرف مستحقات اللاعبين في مواعيدها المحددة، مشددًا على أهمية حل أزمة المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

وأكد فيريرا أن انتظام صرف المستحقات يسهم في الحفاظ على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواعيد المالية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار الأداء الجيد خلال المرحلة المقبلة.