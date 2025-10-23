طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

يعد طاجن الفول بالبيض من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص وفي نفس الوقت تمنح الجسم قدر كبير من القوة والبروتين ويمكن تقديمها على مائده الافطار في يوم الجمعة.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن فول بالبيض من خلال خطوات الشيف محروسة سالم مقدمة برنامج محروسة وحكايتها

مقادير طاجن فول بالبيض

فول مدمس

طماطم مفرومة

قرون فلفل حار

ثوم مفروم

بيض

كزبرة

ملح

فلفل

كمون

سمنة

رشة زيت

طريقة عمل طاجن فول بالبيض



سخنى السمن والزيت وشوحي الثوم والفلفل الحار

ضعي الطماطم والتوابل وقلبي التوابل وتترك على نار هادئة حتى تتسبك.

ضعي الكزبرة ثم الفول وقلبي

ثم ضعيهم في الطاجن ثم البيض على وجه الفول.

ضعي طاجن البيض في الفرن حتى ينضج ورشي الزيت على الوجه وبالهنا والشفا