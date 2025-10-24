قرار بشأن القبض على قائد سيارة نقل اصطدم بأخرى بالقليوبية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على قائد سيارة نقل إصطدم بأخرى بالقليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالإصطدام بسيارة أخرى وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار حال سيره بأحد الطرق السريعة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.