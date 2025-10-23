قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد .. نص رسالة الرئيس السيسي في سجل كبار زوار البرلمان الأوروبي
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
رياضة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مسيرة مهرجان يوم المشي العالمي

وزير الشباب والرياضة محافظ السويس
وزير الشباب والرياضة محافظ السويس
حمزة شعيب

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، فعاليات مهرجان يوم المشي العالمي الذي تستضيفه محافظة السويس، بتنظيم من الاتحاد المصري للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر المجيد وعيدها القومي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنظيم مهرجان يوم المشي العالمي بمحافظة السويس يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تعميم الممارسة الرياضية في مختلف المحافظات، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن المشاركة الكبيرة من مختلف الفئات العمرية تعكس وعي المواطنين بأهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز الصحة العامة والتواصل المجتمعي.

وأوضح الوزير أن احتضان محافظة السويس لهذا الحدث يعكس اهتمام الدولة بدعم جميع المحافظات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتنمية الإنسان المصري بدنيًا وصحيًا وثقافيًا.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس عن سعادته باستضافة المحافظة لمهرجان يوم المشي العالمي، مشيدًا بالتنظيم المتميز والمشاركة الواسعة من أبناء السويس.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة المجتمعية، وترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية التي تسهم في رفع مستوى اللياقة والصحة العامة لأبناء السويس.

جاء المهرجان بتنظيم مديرية الشباب والرياضة بالسويس، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وجامعتي السويس وحلوان، وعدد من شركات البترول.

ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات الاحتفال العالمي بيوم المشي، الذي يُنظَّم تحت مظلة المنظمة الدولية للرياضة للجميع (تافيسا)، بمشاركة مختلف دول العالم، في رسالة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

كما شارك في الفعاليات عدد من الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، منها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، الاتحاد الرياضي المدرسي، اتحاد مراكز شباب مصر، اتحاد الشركات، اتحاد العاملين بالحكومة، اتحاد الألعاب الإلكترونية، اتحاد الفعاليات الرياضية، اتحاد الحمام الزاجل، اتحاد شباب يدير شباب، بالإضافة إلى الكيانات الشبابية والدبلوماسية الشبابية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ السويس

