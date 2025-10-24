قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 24-10-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد يحيي

استقر سعر أكبر دولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025

سعر أعلى دولار اليوم

جاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع 

بنوك تبيع الدولار بسعر أكبر

وفقا لتحديثات آخر تداولات لأعلى سعر الدولار حيث تضمنت مجموعة من البنوك الخاصة  بيع وشراء العملة الأجنبية وتحديدا في في بنك نكست

استقرار سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار ثباتا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025 داخل السوق الرسمية

الدولار ثابت اليوم

مع توقف العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم ولمدة يوم آخر، يبقي التداول على العملة الأجنبية؛ ثابتا دون تغيير .

سعر الدولار

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ ولمدة يومين اثنين تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة حلول مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

تحرك الدولار

قبل انتهاء تعاملات أمس الخميس، صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 10 قروش بالمقارنة بما كان عليه الإثنين الماضي داخل البنوك

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

أقل سعر دولار 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47,6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك ميد بنم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي " البركة، بيت التمويل الكويتي"

الدولار

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية"

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر”.

سعر الدولار اليوم

تحويلات العاملين في الخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/أغسطس 2025) طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار (مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق). 

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024).

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنييه أعلي سعر دولار اليوم الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

ترشيحاتنا

الكاتب أحمد المسلماني

المسلماني: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في فعاليات مؤتمر “CEO Women” بنسخته الرابعة

استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين

تعرف على استعداد مصر لاستضافة مؤتمر إتفافية برشلونة cop24

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد