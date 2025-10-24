سعيد سالمان: عملت أطول دور في مسرحية أم كلثوم.. فيديو

قال الفنان سعيد سالمان، الذي أدى أطول دور في مسرحية "أم كلثوم" للمنتج مدحت العدل، إنه بدأ التمثيل من فريق المسرح بالكلية بهندسة عين شمس.

وأضاف سعيد سالمان، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أنه بعد التخرج مثل في عرض "العيلة" ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وما زال طالبا فيه حتى الآن.

وأشار إلى أنه أدى دور أحمد رامي، في مسرحية "أم كلثوم"، منوها أنه يمثل بشكل أكبر، وكانت أكبر مشكلة تواجهني في المسرحية هي أن يقوم بدور الشاعر الذي يحب أم كلثوم مع تصويره في دور الإنسان أيضا ولديه مشاعر وحياته الزوجية.

وتابع: أنا بحب التمثيل أوي وحسيت اني متأخر عن زملائي في المسرحية لأنني آخر من التحقت بفريق العمل.