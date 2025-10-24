قيادي بتيار الإصلاح الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار

قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني سمير المشهراوي، إنّ الحضور الدولي الواسع في قمة شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من الدول، يمثل ضمانة مهمة لعدم تكرار العدوان على الشعب الفلسطيني، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الإرادة الوطنية الفلسطينية تبقى الضمانة الأقوى لمنع أي عودة للحرب.

وأضاف في لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي مطالبون اليوم بدعم الشعب الفلسطيني ومنحه الأمل في حياة كريمة داخل دولته المستقلة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ليس شعباً متطرفاً، بل شعب يحب الحياة ويسعى لبناء مستقبل أفضل.

وتابع، أن الفلسطينيين يمتلكون من الطاقات والإبداعات ما يؤهلهم لاقتحام المستقبل بثقة واقتدار، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذا الشعب العظيم الذي أثبت للعالم صموده الأسطوري في وجه العدوان، وقدم نموذجاً فريداً في الصبر والتحدي والإيمان بالحق في الحياة والحرية.

