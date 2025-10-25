انتخابات لجنة الشئون الدينية بـ الشيوخ غدا.. ما أبرز اختصاصاتها؟

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة الأحد القادم .

وبحسب الجدول سيتم خلالها الجلسة اولا: إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، حيث من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان مجلس الشيوخ.

وثانيا: يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.

وثالثا: يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجدد لإجراء عمليات انتخابات اللجان النوعية الخاصة بالمجلس التي من ضمنهم لجنة الشئون الدينية غدا الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر 2025 خلال الجلسة الثانية من دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ .

طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الشيوخ ، تختص اللجنة الدينية بما يأتي :

_ الشئون الدينية.

_ المساجد ودور العبادة.

_ الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.

_ التعليم الأزهرى.

_ السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.