مصر تتوج بجائزة أفضل تجربة وتطور اتحاد لعام 2025 من الاتحاد الدولي للكورفبول

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، حصد الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية التابع لوزارة الشباب والرياضة، جائزة أفضل تجربة وتطور اتحاد في العالم لعام 2025 من الاتحاد الدولي للكورفبول (IKF)، خلال كونجرس الاتحاد الدولي بمدينة لشبونة البرتغالية، تقديرًا للنجاحات التي حققها الاتحاد في نشر اللعبة محليًا وإقليميًا.



جاء هذا التكريم تتويجًا لجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الاتحادات النوعية، ودعمها في نشر الألعاب الحديثة والناشئة، ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وبناء الإنسان المصري.



وشهد الكونجرس الدولي اختيار الأستاذ أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، للتحدث أمام ممثلي الدول الأعضاء عن تجربة مصر الرائدة في تطوير رياضة الكورفبول، والتحديات التي واجهتها القارة الإفريقية في نشر اللعبة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة مباشرة لدعم القيادة الرياضية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي.



وأكد أحمد البكري أن هذا الإنجاز العالمي ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة، موجهًا الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو حداد، وكيل الوزارة لشؤون التنمية الرياضية، والأستاذ محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية، على مساندتهم الدائمة ومتابعتهم المستمرة لكل أنشطة الاتحاد.



كما ثمّن رئيس الاتحاد جهود لجنة الكورفبول وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين وجميع منتسبي اللعبة في مصر، الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز العالمي.



واختتم البكري تصريحه قائلًا: "توجيهات ودعم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي كانت الأساس في بناء منظومة عمل متكاملة داخل الاتحاد، مكنتنا من أن نصبح نموذجًا يحتذى به في إفريقيا والعالم في تطوير الرياضات الحديثة وتعزيز قيم المساواة والروح الجماعية التي تمثلها رياضة الكورفبول."