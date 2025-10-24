مصر تتوج بجائزة أفضل تجربة وتطور اتحاد لعام 2025 من الاتحاد الدولي للكورفبول

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، حصد الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية التابع لوزارة الشباب والرياضة، جائزة أفضل تجربة وتطور اتحاد في العالم لعام 2025 من الاتحاد الدولي للكورفبول (IKF)، خلال كونجرس الاتحاد الدولي بمدينة لشبونة البرتغالية، تقديرًا للنجاحات التي حققها الاتحاد في نشر اللعبة محليًا وإقليميًا.

جاء هذا التكريم تتويجًا لجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الاتحادات النوعية، ودعمها في نشر الألعاب الحديثة والناشئة، ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وبناء الإنسان المصري.

وشهد الكونجرس الدولي اختيار الأستاذ أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، للتحدث أمام ممثلي الدول الأعضاء عن تجربة مصر الرائدة في تطوير رياضة الكورفبول، والتحديات التي واجهتها القارة الإفريقية في نشر اللعبة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة مباشرة لدعم القيادة الرياضية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي.

وأكد أحمد البكري أن هذا الإنجاز العالمي ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة، موجهًا الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو حداد، وكيل الوزارة لشؤون التنمية الرياضية، والأستاذ محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية، على مساندتهم الدائمة ومتابعتهم المستمرة لكل أنشطة الاتحاد.

كما ثمّن رئيس الاتحاد جهود لجنة الكورفبول وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين وجميع منتسبي اللعبة في مصر، الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز العالمي.

واختتم البكري تصريحه قائلًا: "توجيهات ودعم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي كانت الأساس في بناء منظومة عمل متكاملة داخل الاتحاد، مكنتنا من أن نصبح نموذجًا يحتذى به في إفريقيا والعالم في تطوير الرياضات الحديثة وتعزيز قيم المساواة والروح الجماعية التي تمثلها رياضة الكورفبول."

تتويج مصر الاتحاد الدولي للكورفبول وزارة الشباب

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

