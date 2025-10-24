أخبار التوك شو .. حركة فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني.. وأزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين

تناولت برامج التوك شو في الساعات الماضية، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي..

أنا لابس دِبلة مع نفسي.. شريف مدكور: السنجلة دي أحلى حاجة في الدنيا

كشف الإعلامي شريف مدكور عن وجهة نظره تجاه حياة العزوبية، مؤكداً أنه يستمتع بكونه "سنجل" ولم يشعر بالوحدة يومًا.

وقال مدكور خلال برنامج "ست ستات" المذاع عبر قناة dmc "السنجلة دي أحلى حاجة في الدنيا، دي الطراوة كلها"، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر العزوبية مصدرًا للشعور بالوحدة.

فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني

قال المتحدث باسم حركة فتح د. إياد أبو زنيط، إن التوافق الفلسطيني ــ الفلسطيني يعد خطوة مهمة جداً في ظل الأوضاع الراهنة، مشدداً على أنه لا يعقل أن يبقى البيت الفلسطيني مفككاً ومتفتتاً.

أوضح أن حركته والسلطة الوطنية نقلتا إلى القاهرة خطوات عملية للتحرك من أجل هذا التوافق، وأن هدف هذه الخطوات هو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيداً لأي حل سياسي مستقبلي، مشيراً إلى أن مشاريع بعض الحكومات الإسرائيلية تستهدف منع أي توحيد بين الضفة وغزة كي تحول دون أي حل سياسي حقيقي.

أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين

وأكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن هناك مسؤولية مجتمعية تتطلب مراقبة الأعمال الفنية التي تعرض عبر القنوات الفضائية، للحد من المشكلات والجرائم التي تظهر في الفترة الأخيرة.

حسام موافي: اللي بيزود في الأكل ربنا بيغضب عليه

وتحدث الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن معنى قوله تعالى "كلوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ".

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن قوله "وَلَا تَطْغَوْا" لها أكثر من تفسير، وأنا أحب التفسير الذي يصب في مصلحة الإنسان، أي لا تكثر من الأكل.

خدمات غير مسبوقة توفرها الحكومة من الكارت الموحد

في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم الحكومي، بدأت الحكومة المصرية في توسيع تطبيق مشروع الكارت الموحد الذي يهدف إلى دمج مختلف الخدمات التموينية والاجتماعية والصحية في بطاقة ذكية واحدة.

طفرة في سوق الهواتف المحمولة في مصر

وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في مجال التصنيع المحلي، موضحًا أنه تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.

هاني حسن الأسمر: وفاة والدي كانت صدمة وماشي حاليا على نظامه

كشف هاني حسن الأسمر، عن كواليس وفاة والده الفنان حسن الأسمر وتلقيه الخبر والصدمة الذي تعرض لها وقتها.

وقال هاني حسن الأسمر، في بودكاست على قناة "صدى البلد"، إن الخبر كان صدمة وتلقيته فجأة والناس مكنتش مصدقة، لأنه كان لسه عامل إعلان وأدعية لشهر رمضان.

أهل غزة يثبتون للعالم أن الإرادة أقوى من الحصار

ويعاني أهالي غزة معاناةً إنسانية عميقة منذ سنوات طويلة بسبب الاحتلال والحصار المفروض على القطاع، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة صغيرة مكتظة، محرومين من أبسط مقومات الحياة الكريمة، فالكهرباء لا تصل إلا لساعات محدودة يوميًا، والمياه ملوثة أو شحيحة، والبطالة بين الشباب تتجاوز معدلات قياسية.

مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الاجتماعات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية تمثل محطة حاسمة في مسار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في شرم الشيخ، مشيداً بالدور المصري المحوري في إحباط مؤامرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.