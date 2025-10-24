قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أخبار التوك شو .. حركة فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني.. وأزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

تناولت برامج التوك شو في الساعات الماضية، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي..

أنا لابس دِبلة مع نفسي.. شريف مدكور: السنجلة دي أحلى حاجة في الدنيا

كشف الإعلامي شريف مدكور عن وجهة نظره تجاه حياة العزوبية، مؤكداً أنه يستمتع بكونه "سنجل" ولم يشعر بالوحدة يومًا.

وقال مدكور خلال برنامج "ست ستات" المذاع عبر قناة dmc  "السنجلة دي أحلى حاجة في الدنيا، دي الطراوة كلها"، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر العزوبية مصدرًا للشعور بالوحدة.

فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني

قال المتحدث باسم حركة فتح د. إياد أبو زنيط،  إن التوافق الفلسطيني ــ الفلسطيني يعد خطوة مهمة جداً في ظل الأوضاع الراهنة، مشدداً على أنه لا يعقل أن يبقى البيت الفلسطيني مفككاً ومتفتتاً.

أوضح أن حركته والسلطة الوطنية نقلتا إلى القاهرة خطوات عملية للتحرك من أجل هذا التوافق، وأن هدف هذه الخطوات هو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيداً لأي حل سياسي مستقبلي، مشيراً إلى أن مشاريع بعض الحكومات الإسرائيلية تستهدف منع أي توحيد بين الضفة وغزة كي تحول دون أي حل سياسي حقيقي.

أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين

وأكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن هناك مسؤولية مجتمعية تتطلب مراقبة الأعمال الفنية التي تعرض عبر القنوات الفضائية، للحد من المشكلات والجرائم التي تظهر في الفترة الأخيرة.

حسام موافي: اللي بيزود في الأكل ربنا بيغضب عليه

وتحدث الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن معنى قوله تعالى "كلوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ".

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن قوله "وَلَا تَطْغَوْا" لها أكثر من تفسير، وأنا أحب التفسير الذي يصب في مصلحة الإنسان، أي لا تكثر من الأكل.

خدمات غير مسبوقة توفرها الحكومة من الكارت الموحد

في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم الحكومي، بدأت الحكومة المصرية في توسيع تطبيق مشروع الكارت الموحد الذي يهدف إلى دمج مختلف الخدمات التموينية والاجتماعية والصحية في بطاقة ذكية واحدة.

طفرة في سوق الهواتف المحمولة في مصر

وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في مجال التصنيع المحلي، موضحًا أنه تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.

هاني حسن الأسمر: وفاة والدي كانت صدمة وماشي حاليا على نظامه

كشف هاني حسن الأسمر، عن كواليس وفاة والده الفنان حسن الأسمر وتلقيه الخبر والصدمة الذي تعرض لها وقتها.

وقال هاني حسن الأسمر، في بودكاست على قناة "صدى البلد"، إن الخبر كان صدمة وتلقيته فجأة والناس مكنتش مصدقة، لأنه كان لسه عامل إعلان وأدعية لشهر رمضان.

أهل غزة يثبتون للعالم أن الإرادة أقوى من الحصار

ويعاني أهالي غزة معاناةً إنسانية عميقة منذ سنوات طويلة بسبب الاحتلال والحصار المفروض على القطاع، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة صغيرة مكتظة، محرومين من أبسط مقومات الحياة الكريمة، فالكهرباء لا تصل إلا لساعات محدودة يوميًا، والمياه ملوثة أو شحيحة، والبطالة بين الشباب تتجاوز معدلات قياسية.

مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الاجتماعات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية تمثل محطة حاسمة في مسار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في شرم الشيخ، مشيداً بالدور المصري المحوري في إحباط مؤامرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

شريف مدكور فتح مصر الأزهر حسام موافي الهواتف المحمولة حسن الأسمر وقف إطلاق النار

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

صورة ارشيفية

انقلاب سيارة ربع نقل على طريق النمسا في إسنا جنوب الأقصر

خلال الافتتاح

تحت رعاية وزير الثقافة والمحافظ.. الإسماعيلية تحتفل باليوبيل الفضي لمهرجانها الدولي للفنون الشعبية

رحلة طيران

رحلة طيران أسبوعية بين القاهرة وأسيوط تخدم أبناء المنيا

بالصور

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

