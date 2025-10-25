قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة الأحد القادم .

وبحسب الجدول سيتم خلالها الجلسة اولا:  إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، حيث من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان مجلس الشيوخ.

وثانيا:  يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.

وثالثا: يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ويستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجدد لإجراء عمليات انتخابات اللجان النوعية الخاصة بالمجلس التي من ضمنهم لجنة الشئون الدينية غدا الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر 2025 خلال الجلسة الثانية من دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ .

اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ 

تنص المادة رقم 52 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تتكون اختاصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ في التعمير الحضرى والريفى و الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، و المرافق العامة، و  مواد البناء، و التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة، و التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات، و  التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، و الإدارة المحلية والمجالس المحلية، و تشريعات الإدارة المحلية،  الطيران المدنى والنقل الجوي، و النقل البري، و النقل البحرى والنهرى، و قناة السويس، و  الموانئ والطرق والكباري، و السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية. 

مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد عصام الدين فريد شكيل قوائم اللجان النوعية نتائج انتخابات اللجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

حج الجمعيات الأهلية

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

شهادات البنك الأهلي

ترقب واسع لسعر الفائدة.. ما مصير شهادات البنك الأهلي بعد اجتماع المركزي في نوفمبر؟

بالصور

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد