يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة الأحد القادم .

وبحسب الجدول سيتم خلالها الجلسة اولا: إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، حيث من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان مجلس الشيوخ.

وثانيا: يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.

وثالثا: يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ويستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجدد لإجراء عمليات انتخابات اللجان النوعية الخاصة بالمجلس التي من ضمنهم لجنة الشئون الدينية غدا الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر 2025 خلال الجلسة الثانية من دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ .

اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ

تنص المادة رقم 52 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تتكون اختاصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ في التعمير الحضرى والريفى و الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، و المرافق العامة، و مواد البناء، و التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة، و التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات، و التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، و الإدارة المحلية والمجالس المحلية، و تشريعات الإدارة المحلية، الطيران المدنى والنقل الجوي، و النقل البري، و النقل البحرى والنهرى، و قناة السويس، و الموانئ والطرق والكباري، و السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.