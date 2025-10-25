قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مصنع ملابس في القليوبية

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب في مصنع ملابس جاهزة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بالدور الثالث داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالقرب من نزلة المؤسسة بجوار مصنع الحاجة للزجاج بمدينة قليوب.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل المصنع المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم الدفع بسيارات إطفاء وعدد 2 خزان مياه سعة.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

القليوبية حريق مصنع

