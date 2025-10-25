انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مصنع ملابس في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب في مصنع ملابس جاهزة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بالدور الثالث داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بالقرب من نزلة المؤسسة بجوار مصنع الحاجة للزجاج بمدينة قليوب.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل المصنع المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم الدفع بسيارات إطفاء وعدد 2 خزان مياه سعة.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.