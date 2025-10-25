ثنائي بيراميدز رمضان صبحي وأسامة جلال يخضعان للتأهيل في إسبانيا

يخضع ثنائى بيراميدز أسامة جلال ورمضان صبحي للتأهيل فى أحد المراكز المتخصصة فى أسبانيا، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة فى التدريبات والمباريات مع الفريق السماوى فى الفترة المقبلة.



ويعاني رمضان صبحي من إصابة على مستوى الركبة، فيما يعاني أسامة جلال من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال بجدة.



وخضع رمضان صبحي لبرنامج علاجى دقيق تحت إشراف أحد كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الركبة بألمانيا، وذلك بعد سلسلة من الفحوصات الطبية التي أجراها خلال الأيام الماضية لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها منذ فترة.